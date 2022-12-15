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Рада посилила контроль за сухим законом для військових

Рада посилила контроль за сухим законом для військових

Військових в Україні перевірятимуть на алкоголь та наркотики у будь-який час та в будь-якому місці, навіть у відпустці та вдома.

Новий законопроєкт про перевірку військових на алкоголь та наркотики Верховна Рада прийняла без змін після першого читання. Його вже підписав Голова Верховної Ради. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці 8271 від 08.12.2022 передбачає перевірку військовослужбовців, у разі, якщо є підстави вважати, що вони в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости

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