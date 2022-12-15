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Поліція встановлює свідків ДТП з двома постраждалими у Харкові

Поліція встановлює свідків ДТП з двома постраждалими у Харкові

5 грудня о 16:30 на перехресті проспектів Героїв Харкова та Льва Ландау автомобіль Dаеwоо Nubіrа під керуванням 66-річного водія при розвороті не надав переваги в русі та допустив зіткнення з Infiniti Q50 під керуванням 32-річного чоловіка.

Внаслідок зіткнення пасажири Dаеwоо – чоловіки 27 та 63 років – отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Правоохоронці просять свідків та очевидців ДТП звертатися за телефоном: 063-06-66-876 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22.

Агентство Телевидения Новости

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