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Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Сьогодні близько 14:30 військовослужбовці країни-агресора завдали ракетний удар по Холодногірському району Харкова: пошкоджено складські приміщення підприємства. Будь-які військові об‘єкти на вказаній території та поруч відсутні.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Огляд місця події проводили прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, прокурори відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури та слідчими ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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