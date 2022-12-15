Буде зі світлом за рахунок сонця та вітра, – ДТЕК

У “ДТЕК” заявили, що “зелена” електроенергія може покрити частину дефіциту потужності в українській енергосистемі. За листопад 2022 року на підприємствах компанії було згенеровано 28,7 млн кВт-год.

Про це повідомили на сайті компанії.

28,7 млн кВт-год “зеленої” електроенергії достатньо, щоб покрити місячну потребу в електроенергії для майже 190 тисяч домогосподарств. Завдяки підтримці власних генеруючих потужностей та виробленню максимальної кількості електроенергії стає можливим зменшувати її дефіцит під час опалювального сезону.

“Зараз держава має використовувати всі можливості, щоб нарощувати власну генерацію електроенергії. У цій ситуації саме галузь ВДЕ готова підставити своє плече — інвестори пропонують добудувати нові потужності. Навіть в умовах війни. Цим шансом треба скористуватися, адже від енергетики, без перебільшення, залежить питання виживання країни”, — сказав генеральний директор “ДТЕК ВДЕ” Олександр Селищев.

Нині готується відновити роботу Трифонівської СЕС. Це стало можливим після деокупації частини Херсонської області Збройними силами України.

На тимчасово окупованих територіях України не генерують електроенергію підприємства. Вони відновлять свою роботу після їхнього звільнення від росіян.Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це у деяких областях застосовано графіки аварійних відключень.

Агентство Телевидения Новости