Один водій – нетверезий, другий – без прав: зіткнення на Льва Ландау

Сьогодні вдень, на проспекті Льва Ландау, водій авто ВАЗ здійснив зіткнення з авто Hyundai. В результаті ДТП ніхто не травмувався.

Під час спілкування патрульні виявили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов на місці зупинки транспортного засобу за допомогою газоаналізатора Drager. Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок ⬆️⬆️⬆️, що сигналізувало про перевищення граничного виміру.

Також чоловік додатково пройшов огляд у лікаря нарколога, який підтвердив стан алкогольного сп’яніння кермувальника.

На водія інспектори склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), ч.1 ст.130 (Відмова від огляду на стан сп‘яніння) та адміністративну постанову за ч.1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не мала з собою посвідчення водія) КУпАП.

Патрульні з’ясували, що в авто перебував власник авто, який і передав керування нетверезому водію. На нього поліцейські склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (Передача керування особі в стані сп’яніння) КУпАП.

Також патрульні встановили, що водійка авто Hyundai не мала права керування транспортними засобами. На неї правоохоронці склали постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости