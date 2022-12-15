На Салтівці змінюється робота метро та наземного електротранспорту
З 18 грудня посадка до вагонів поїздів Салтівської лінії буде обмежена. Про це повідомили в КП “Харківській метрополітен”
У зв’язку з проведенням масових заходів на станціях Харківського метрополітену, з 18 грудня по 7 січня, буде тимчасово обмежена посадка до вагонів поїздів, що курсують Салтівської лінією метрополітену.
У напрямку від станції «Історичний музей» до станції «Героїв праці» не буде відбуватися посадка у останній (п’ятий) вагон.
У напрямку від станції «Героїв праці» до станції «Історичний музей» не буде відбуватися посадка у перший вагон.
Тому пасажирів просят враховувати вказані зміни та рівномірно розміщуватися по платформі під час користування Салтівською лінією метрополітену.
Крім того, завтра тролейбуси №31 та 35 курсуватимуть за іншими маршрутами, №34 та 56 – не курсуватимуть
Рух тролейбусів ділянками вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Валентинівської та вул. Барабашова буде припинений з 11:00 до 13:00 16 грудня.
Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
№31: розворотне коло «ст. м. «Турбоатом» – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;
№35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;
№ 34, 56: не курсують.