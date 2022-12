Тут має лунати музика: в деокупованому Ізюмі литовський піаніст зіграв символічний концерт

Півроку окупації. Безперервні авіаудари та обстріли з усього наявного озброєння у вересні нарешті змінилися тишею – місто повернулося під український прапор. Й зараз тут починає лунати музика – на горі Кременець піаніст Даріус Мажинтас з Литви грав композиції українського композитора Валентина Сильвестрова.

Даріус Мажинтас, піаніст

Музыка – это энергия, которая должна быть там, где она нужна. Здесь должна звучать музыка. Музыка – это любовь, мы любим эту страну и хотим эту музику дарить.

Ярина Ясиневич, голова правління «Український Демократичний форум»

Втілюємо ідею привозити музику в несподівані місця. І найголовніша наша інтенція, щоб показувати також культурні втрати, яких зазнає світова спадщина через агресію в Україні.

Під час одного з обстрілів тут загинули люди, які прийшли у надії зателефонувати рідним – на горі була ледь не єдина можливiсть зловити зв’язок. Тож місце обрано не випадково.

Даріус Мажинтас, піаніст

Это недалеко от фронта было. А первый раз мы были в Ирпене. В этот раз захотелось поехать в другую сторону Украины. В третий раз можете ще куда-нибудь поедем. Я уже надеюсь, что в Крым поедем.

Ярина Ясиневич, голова правління «Український Демократичний форум»

Сьогодні ми приїхали в Ізюм, щоб привернути увагу на то, як постраждала пам’ятка сакрального мистецтва, половецькі баби, які тут знаходяться. Одна повністю знищена, решту ми можете там побачити, як вони поранені тими осколками.

Сергій Штанько, волонтер

Воно відчувалося, як місце сили, приємно було між ними знаходитися. Як напитуєшся такою енергетикою стародавньою. Було приємно.

Наслідки окупації для Ізюму жахливі – все, що не зруйновано – то вкрали, розповідають місцеві.

Сергій Штанько, волонтер

Картини були. Єдине, що зберегли – біблія якась стародавня. Бібліотекарка її зберігала, ховала, зараз виставила, що вона жива-здорова. Вони все брали, навіть не розуміли. Щось на розпалку, щось ще кудись. Те й саме в бібліотеці. Проїжджаю повз бібліотеку – вже немає книжок. Розпалка.

Ізюмчанин Сергій мешкав в 5-поверхівці, яка стала братською могилою – внаслідок авіаудару тут загинуло 54 людини. На одному з поверхів саме на розломі плити дивом встояло піаніно Україна, свого часу цей інструмент був виготовлений в Чернігові.

Даріус Мажинтас, піаніст

Он не играет, там полно песка, но он сохранился визуально. Странно, что он остался стоять, как будто символ какой-то. Инструмент целой, но он поврежден от песка и от воды. Но он целый.

Сергій Штанько, волонтер

Мистецтво вічно. Ми слухали, вижидали, коли на нас прилетить, але не прилетіло. Плити обсипалися, а піаніно стоїть.

Акція відбулася завдяки канадській благодійній організації Looking at the Stars. Окрім музики в деокуповане місто привезли й гуманітарну допомогу, в тому числі – генератори. Напередодні виступу литовський піаніст поспілкувався з місцевими.

Даріус Мажинтас, піаніст

Вчера ночевали у человека, который живет в подвале, дом розбомблен, 15 человек у него жили. Он просто рассказывал каждый день,что происходило. И когда он рассказывал, он гладил кота, кормил собак бездомных. Я смотрел – и у меня слезы на глазах. Ка квот такая трагедия и люди остаются людьми, добрыми. Это уникально и я учусь у украинцев.

Де саме виступатиме наступного разу, музикант поки не знає. Але, повторює, сподівається що це дійсно буде Крим.

Агентство Телевидения Новости