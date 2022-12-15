Україну накриє черговий циклон

Синоптики прогнозують 16 грудня дощі та сніг у декількох регіонах, а подекуди можливі сильні пориви вітру.

В Україні 16 грудня синоптики Укргідрометцентру прогнозують хмарну погоду. Вночі у східних, південно-східних областях, а також західних та північних областях йтиме помірний мокрий сніг та дощ. Зокрема, на Закарпатті будуть значні опади.

Тим часом у центральних областях йтиме невеликий дощ. Решта областей матимуть суху погоду, проте, вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини, утвориться туман, а у східних областях — ожеледь.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по Україні становитиме в середньому 0-5 градусів морозу, а вдень +1+3 тепла. В Криму, на Закарпатті та узбережжі морів вночі стовпчик термометра опуститься до позначки +1+6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +7+12 градусів.

Також повідомляють, що 16 грудня вночі та вранці в Україні, крім північно-західної частини утвориться туман. Його видимість 200-500 м, у східних областях ожеледь.

Агентство Телевидения Новости