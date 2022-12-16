Нова ракетна атака, в Харкові вибухи, енергетики превентивно вимикнули світло

По всій Україні оголошена повітряна тривога. Повідомляють про запуск ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Йдеться по можливий запуск щонайменьше 60 ракет, про це повідомив голова Миколаївської ХОВА Віталій Ким.

Наразі над Україною вже 10 ракет, на Харківщині працює ППО. Щонайменьше одна ракета збита над Слобожанщиною. При цьому окупанти завдали щонайменьше три удари в регіоні, пишуть в ХОВА

Енергетики у частині регіонів України, зокрема частково на Харківщині вимикнули світло.

Увага, шановні жителі Харкова та області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях, звернувся до харків’ян голова ХОВА Олег Синєгубов

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