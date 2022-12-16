Ворог другу добу поспіль тероризує мирне населення Харківщини

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова. Ніяких військових об’єктів там не було. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також противник наносив удари з танків та артилерії по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів. На Куп’янському напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе, повідомляють в ХОВА

У селі Подоли Куп’янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 60 м2.

▪️Біля 7 ранку в місті Куп’янськ російські загарбники нанесли ракетний удар по центральній міській лікарні. Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби загинула жінка 50 років. Деталі з’ясовуються.

Триває гуманітарне розмінування області. Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС ліквідували 175 вибухонебезпечних предметів.

Окупанти не припиняють терор мирного населення Харківщини. Щойно нанесли як мінімум три удари. Просимо жителів не ігнорувати сигнали тривоги! Залишайтесь в укриттях!

Агентство Телевидения Новости