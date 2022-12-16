Одному з керівників “окупаційної поліції” Вовчанська загрожує довічне, справа вже в суді

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього українського правоохоронця з міста Вовчанськ Харківської області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Після захоплення Вовчанська загарбниками чоловік почав активно допомагати їм створювати фейковий відділ поліції, агітував українських правоохоронців переходити на бік ворога. За це окупаційна адміністрація призначила його «начальником дільничних інспекторів» окупаційної поліції Вовчанська.

Він також влаштовував обшуки у місцевого населення, шукав зброю, проводив «роз’яснювальну» роботу, закликаючи людей сприяти та всіляко підтримувати окупантів.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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