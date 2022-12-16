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ЗСУ готують нову велику операцію – Залужний

ЗСУ готують нову велику операцію – Залужний

Збройні сили України готують нову велику операцію, але наразі ще бракує ресурсів для її проведення, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтервʼю, яке 15 грудня оприлюднило видання The Economist.

«З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над однією з таких. Вона вже на підході, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів», – сказав Залужний.

Він відзначив, що коли йдеться про 50 тисяч снарядів, «люди, які рахують гроші, непритомніють». «Найбільша проблема в тому, що вони (союзники України, які постачають зброю і боєприпаси – ред.) насправді не мають цього», – додав український воєначальник.

За словами Залужного, щоб вийти на межі 23 лютого, «потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць».

Агентство Телевидения Новости

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