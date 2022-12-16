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97% українців впевнені, що країна зможе відбити напад Росії – опитування

97% українців впевнені, що країна зможе відбити напад Росії – опитування

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» щодо оцінок змін у різних сферах життя, очікувань і сподівань на наступний рік.

Згідно з опитуванням, станом на кінець 2022 року більше ніж 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% – у неправильному.

«Дві третини опитаних очікують, що наступний 2023 рік буде кращим за попередній. 12% вважають, що рік буде таким самим, 16% – гіршим. У порівнянні із минулорічним дослідженням показники більш оптимістичні. Також майже 90% дивляться у 2023 з оптимізмом, лише 6% з песимізмом. Оцінюючи зміни у різних сферах за останній рік, більше позитивних оцінок було зафіксовано щодо політичної ситуації (близько половини зазначили, що вона покращилася) і відчуття впевненості у майбутньому (майже 40% опитаних зазначили про покращення)», – кажуть соціологи.

Тим часом, оприлюднене раніше цього тижня опитування засвідчило, що перемогою України у війні з Росією переважна більшість українців (85%) вважають звільнення усіх окупованих територій, включно з Кримом і окупованим Донбасом.

Опитування провели 20-21 листопада. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Агентство Телевидения Новости

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