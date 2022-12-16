Підпільна українська мережа допомагає знищувати війська РФ у Донецьку, — ISW

За інформацією військових дослідників, українські партизани продовжують підривну діяльність щодо російської окупації. Зокрема, повідомляють ЗСУ відомості про важливі цілі.

Українські партизани координують свої зусилля з Києвом для нанесення ударів по російським цілям, така співпраця принесла результати в місті Донецькій області. Про це повідомляє “Інститут вивчення війни” у своєму зведенні за середу, 14 грудня.

У понеділок близько 100 осіб особового складу та техніка окупаційних військ у Горлівці були знищені після того, як партизани передали українським силам дані про місцезнаходження ЗС РФ, згідно з даними Центру національного спротиву.

За інформацією ISW, українські партизани продовжують підривну діяльність щодо російської окупації тим, що повідомляють ЗСУ відомості про важливі цілі.

Секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв’ю The Wall Street Journal заявив, що “наші хлопці та дівчата всюди” допомагають Україні деокупувати захоплені російськими військами території.

Наголошувалося, що партизани у Херсоні допомагали завдавати точних ударів по російським військам, що допомогло змусити окупантів залишити місто у листопаді.

У своєму зведенні ISW також повідомило, що російські війська намагалися захопити всю Донецьку область і що майбутній наступ у західному напрямку регіону доповнить наступальні спроби на околицях міста Донецьк.

Агентство Телевидения Новости