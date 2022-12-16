Рада Європи ухвалила план дій для України з рекордним бюджетом

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій для України з рекордним бюджетом у €50 мільйонів на період 2023-2026 років.

План дій “Стійкість, відновлення та реконструкція” (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Це частина вкладу нашої Організації у процес реконструкції та відновлення країни, яка має протистояти жорстокій агресії Російської Федерації та руйнуванню жахливих масштабів”, – наголосила генсекретар РЄ Марія Пейчинович Бурич, пише Укрінформ

Вона також зазначила, що новий план дій спрямований на підвищення стійкості державних інституцій шляхом зміцнення демократичного управління та верховенства права та захисту фундаментальних прав громадян.

План дій також спрямований на підтримку програми реформ в Україні з погляду європейської перспективи після рішення Європейської Ради від 23 червня 2022 року про надання Україні статусу кандидата в ЄС.

“Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється в €50 мільйонів. Це найбільший бюджет, який ніколи не виділявся на план дій Ради Європи для країни”, – йдеться у повідомленні.

Вказується, що Рада Європи працюватиме з українською владою, щоб задовольнити її нагальні потреби відповідно до її пріоритетів, зокрема, сприяючи реалізації заходів, викладених у висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство, у сферах конституційного правосуддя, боротьбі з корупцією та відмиванням грошей, розвитку незалежної, ефективної та надійної судової системи, сприяння свободі слова та свободі ЗМІ, а також посилення захисту прав національних меншин.

Заходи, передбачені планом, також сприятимуть процесу документування грубих порушень прав людини та кращому захисту прав внутрішньо переміщених осіб та людей, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені війною.

Крім того, частиною плану дій є захист прав дітей у контексті війни та після неї, а також підтримка створення гідного соціального захисту для потерпілого від війни населення.

Серед інших важливих сфер, відображених у плані дій, – сприяння гендерній рівності та боротьба з насильством щодо жінок та дівчат, зокрема, переміщених осіб та тих, хто повернувся в Україну.

Зазначається, що ця підтримка в рамках Плану дій супроводжуватиметься участю Банку розвитку Ради Європи (CEB). Він зробить відповідний внесок шляхом співфінансування інвестиційних проектів в Україні.

Також зазначається, що діяльність Ради Європи тісно координуватиметься з ЄС, ООН, ОБСЄ та двосторонніми донорами для забезпечення взаємодоповнюваності їхніх дій.

За словами Пейчинович-Буріч, Рада Європи залишається твердо відданою підтримці та допомозі Україні, і ця допомога та підтримка будуть одним із головних питань порядку денного майбутнього саміту глав держав та урядів РЄ, який відбудеться у травні в Рейк’явіку.

Агентство Телевидения Новости