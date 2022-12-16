Харківщина посіяла озимих на 68% менше за торішні показники

За словами директора департаменту агропромислового розвитку Харківської ОВА Андрія Дорожка, ситуація в агросекторі Харківщини, яка знаходиться під постійними ворожими ударами, вкрай збиткова.

«500 тис. га потребують обслідування на розмінування, посівні площі вже цьогоріч було зменшено на 54%, кукурудзи зібрали на 72% менше, озимих посіяно на 68% менше за торішні показники. Відбувається і падіння обсягів у тваринництві: виробництво яєць зменшилося на 36%, м’яса – більш як на 50%», – зазначив Андрій Дорожко.

Старший проєктний менеджер Земельної реформи Офісу Реформ Кабінету Міністрів України Андрій Мартин дав свої рекомендації агровиробникам щодо оцінки завданих війною збитків:

«Дуже важливим питанням буде точність оцінки збитків. Є ризик, що нам не довірятимуть, позаяк постраждала сторона не може бути об’єктивною. Тому методики фіксації збитків потрібні. Найперспективніший напрям відшкодування – це реальні збитки, пошкодження та руйнування. Упущена вигода – з цим будуть проблеми, бо її важче довести. Проте якщо, за досвідом минулих війн, збирання доказів було тривалим, на це шли роки, то нині Україна має шанс відучтно прискорити ці процеси.В 90-ті доказом могли слугувати здебільшого усні свідчення, нині маємо смартфони, якими можна сфотографувати, зробити відео руйнувань і показати. Смартфони – це дієвий інструмент. Фото та відео приймуть в якості доказів міжнародні інстанції, де набагато простіші алгоритми ведення справ».

Агентство Телевидения Новости