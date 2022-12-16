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Музей Сковороди поки не відбудують, але законсервують

Музей Сковороди поки не відбудують, але законсервують

Харківська обласна рада виділила два мільйони гривень із бюджету області на консервацію музею Сковороди.

Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди, який постраждав через обстріл російськими окупантами навесні, почнуть консервувати в цьому році. Роботи з консервації продовжаться у наступному році. Про це пише “Суспільне Харків” із посиланням на директора департаменту культури і туризму Харківської обласної військової адміністрації Едуарда Павленка.

“Перш за все планується встановити в будівлі залізобетонний каркас”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вночі на 6 травня окупанти прямимм ракетним ударом знищили гоовну садибу музею – знищено дах, віконні та дверні рами, почорніли стіни, згоріли речі, які не встигли вивезти з музею. Частину колекції сховали у надійне місце ще на початку війни. З-під попелу дістали статую поета, яка стояла в одній з кімнат.

На реставрацію поки збирають кошти, її планують розпочати після війни, а поки потрібно зберегти те що, залишилося Станом на початок листопаду ніяких робіт у музеї Сковороди не проводили, оскільки проєктно-кошторисна документація не була готова. У музеї казали, що все залежатиме від того, наскільки швидко прийде фінансування.

Агентство Телевидения Новости

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