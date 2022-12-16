Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:28
Просмотров: 76

Харківський метрополітен працює як укриття, місто повністю знеструмлено

Харківський метрополітен працює як укриття, місто повністю знеструмлено

О 9:20 в Харківському метрополітені повідомили про тимчасове припинення руху.

Незважаючи на зупинку руху поїздів, усі станції Харківського метрополітену працюють у якості укриття. На кожній зі станцій можна підзарядити телефони та отримати безкоштовні гарячі напої, повідомили в метрополітені.

Харків повністю знеструмлено, повідомили в ХОВА, із перебоями світло в області. Можливі проблеми зі зв’язком.

В Харківській обласній військовій адміністрації нагадують про наявність  Пунктів Незламності. Знайти Пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

Усі Пункти Незламності готові до цілодобової роботи. Там є автономне опалення, світло, можна підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, є теплі речі, аптечки, ігрові зони для дітей тощо.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 