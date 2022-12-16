Харківський метрополітен працює як укриття, місто повністю знеструмлено

О 9:20 в Харківському метрополітені повідомили про тимчасове припинення руху.

Незважаючи на зупинку руху поїздів, усі станції Харківського метрополітену працюють у якості укриття. На кожній зі станцій можна підзарядити телефони та отримати безкоштовні гарячі напої, повідомили в метрополітені.

Харків повністю знеструмлено, повідомили в ХОВА, із перебоями світло в області. Можливі проблеми зі зв’язком.

В Харківській обласній військовій адміністрації нагадують про наявність Пунктів Незламності. Знайти Пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

Усі Пункти Незламності готові до цілодобової роботи. Там є автономне опалення, світло, можна підзарядити гаджети, випити гарячого чаю, є теплі речі, аптечки, ігрові зони для дітей тощо.

Агентство Телевидения Новости