Війська рф випустили по Україні «все, що в них було», крім дронів-камікадзе, – Повітряні сили

Під час масованої атаки уранці 16 грудня росіяни уперше запускали Ту-95 з Енгельса, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, війська рф застосували «все, що в них було», окрім іранських дронів, пише Суспільне.

«Дронів не було, однак росіяни застосовували все, що у них було окрім дронів. Піднімали Ту-95, СУ-35, МІГ-31. Особливості як такої не було, однак вперше запускали ту 95 з Енгельсу. Раніше такого не було», – розповів Ігнат.

Агентство Телевидения Новости