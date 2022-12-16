Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:26
Просмотров: 46

У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, – ХОВА

У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, – ХОВА

10 російських ракет комплексу С-300 випустили по Харківщині, 2 крилаті ракети збили сили ППО. Зараз продовжуються обстеження пошкоджень критичної інфраструктури, повідомили в ХОВА.

«Весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це – 1 млн 279 тисяч абонентів»,  – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі – житловий фонд.

«Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск. Дякуємо всім профільним службам за вашу героїчну роботу!»,  – наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 