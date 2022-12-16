У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, – ХОВА

10 російських ракет комплексу С-300 випустили по Харківщині, 2 крилаті ракети збили сили ППО. Зараз продовжуються обстеження пошкоджень критичної інфраструктури, повідомили в ХОВА.

«Весь Харків без електропостачання, Харківська область знеструмлена також вся. Більше 1600 населених пунктів без електрики, а це – 1 млн 279 тисяч абонентів», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будуть запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі – житловий фонд.

«Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск. Дякуємо всім профільним службам за вашу героїчну роботу!», – наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости