Пожежні врятували четверолапого охоронця аптеки після ворожого обстрілу Куп’янська

16 грудня о 07:08 на номер 101 надійшло повідомлення про влучання ворожої ракети на територію об’єкту критичної інфраструктури у Куп’янську. З повідомлення стало відомо про руйнацію будівлі аптеки.

На місце події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. Під час обстеження об’єкту рятувальники почули скавчання собаки. Прислухавшись, вони зрозуміли, що під завалами зруйнованої аптеки знаходиться жива істота, вона потребувала негайної допомоги.

Тож рятувальники негайно приступили до розбирання завалів, аби врятувати життя тварині. Та вже діставшись до неї, вони несподівано зіштовхнулись з неочікуваною реакцією пса на своє визволення. Він ніяк не хотів підпускати до себе рятувальників, до кінця виконуючи свій обов’язок щодо охорони об’єкту. Лише після прибуття господарки він змінив гнів на милість і дозволив рятувальникам врятувати його.

Агентство Телевидения Новости