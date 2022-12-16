Гвардійці показали, як облаштували один зі спостережних пунктів на півночі Харківщини

Гвардійці зміцнюють першу лінію оборони на півночі Харківщини та пильнують за активністю російських окупаційних сил.

Військовослужбовці підготували для ведення бойових дій сотні метрів траншей, вогневі точки, капоніри, бетонні споруди. Величезних зусиль потребує утримання та подальше облаштування позицій.

«Несемо службу з охорони та оборони Харкова. Ми створили нормальні умови, з огляду на те, що йде війна. Деякі побратими знаходяться в гірших умовах. Наша бойова задача – це виявлення російських ДРГ, також спостереження за їх летальними апаратами. Маємо своєчасно виявити переміщення ворожих сил у нашому напрямку. Загалом ми більш готові протидіяти піхоті та бронетехніці, – пояснює гвардієць «Борода». До повномасштабного вторгнення він брав участь у будівництві сотень кілометрів автошляхів. – Наразі артилерія по нас не б’є, але майже щодня бачимо, як російські ракети летять і падають вже у Харкові».

Живуть бійці у надійно укріплених та замаскованих бетонних спорудах. Вони мають гідроізоляцію, тому тут тепло і сухо.

«Ми сподіваємося, що споруда витримає. Це залізобетон, а зверху ще дерев’яне покриття та насип ґрунту. Так надійніше, ще й краще зберігається тепло. Хоча ми продовжуємо утеплювати приміщення ще й з середини – бетон, все ж таки, холодний матеріал», – ділиться Роман. До мобілізації гвардієць працював у металургійній галузі.

На вогневій точці ми зустріли кулеметника Юрія. До Нацгвардії він працював у сфері газопостачання. У вільний від роботи час тримав пасіку. Дуже злий на окупантів, бо зараз навіть не знає, що з його бджолами, у яких вклав стільки душі. Його мала батьківщина сьогодні постійно звучить у військових зведеннях.

«Тримаю один з флангів. Якщо прорвуться, то я буду звідси працювати. Раніше служив у армії, потім пішов по мобілізації. Вже служу п’ять місяців. З них чотири – в окопах. Раніше до нас сюди частіше прилітало. До речі, як наші збили російський літак, то він тут недалеко впав. Ми переможемо – без варіантів. Будемо стояти до кінця! Це наша земля! Все буде Україна!» – запевняє Юрій.

При цьому гвардійці прекрасно усвідомлюють, що ворог намагається приховано накопичувати сили, і тому готуються максимально ефективно відреагувати на можливі зміни обстановки.

Агентство Телевидения Новости