У зв’язку з ворожими обстрілами затримуються 4 міжрегіональні потяги на Харківському напрямку
В результаті ранкового масованого обстрілу об’єктів критичної інфраструктури, знеструмлення зазнали залізничні шляхи.
Попри відключення електроенергії, жоден маршрут далекого сполучення не було скасовано. Утім, потяги прямують із затриманням на понад півгодини, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
Загалом по країні знеструмлено 17 потягів. На Харківському напрямку затримується 7 з них:
№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);
№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);
№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);
№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв).
Резервні тепловози вивели в роботу, аби забезпечити рух потягів на знеструмлених ділянках.
В Укрзалізниці нагадують: якщо через повітряну тривогу пасажири пропускають свій рейс, можна поїхати наступним потягом за цим же квитком.