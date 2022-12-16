У зв’язку з ворожими обстрілами затримуються 4 міжрегіональні потяги на Харківському напрямку

В результаті ранкового масованого обстрілу об’єктів критичної інфраструктури, знеструмлення зазнали залізничні шляхи.

Попри відключення електроенергії, жоден маршрут далекого сполучення не було скасовано. Утім, потяги прямують із затриманням на понад півгодини, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Загалом по країні знеструмлено 17 потягів. На Харківському напрямку затримується 7 з них:

№725/726 Харків — Київ (+2 год 37 хв);

№21/22 Трускавець — Харків (+2 год 26 хв);

№111/112 Київ — Ізюм (+2 год 10 хв);

№45/46 Ужгород — Харків (+1 год 58 хв).

Резервні тепловози вивели в роботу, аби забезпечити рух потягів на знеструмлених ділянках.

В Укрзалізниці нагадують: якщо через повітряну тривогу пасажири пропускають свій рейс, можна поїхати наступним потягом за цим же квитком.

Агентство Телевидения Новости