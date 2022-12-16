Поліція оперативно розшукала двох неповнолітніх дітей

15 грудня о 23:10 до чергової частини поліції міста Валки надійшло повідомлення про зникнення двох дітей 11 та 14 років в селі Ков’яги. Неповнолітні о 18:00 пішли з дому після конфлікту з батьками.

На пошук зниклих був задіяний особовий склад поліції, кінологи, рятувальники, місцеві мешканці селища.

Поліцейські знайшли їх неподалік від дому в нежитловому будинку.

З дівчиною та хлопцем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости