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Росія випустила 76 ракет по об’єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено, – Залужний

Росія випустила 76 ракет по об’єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено, – Залужний

«За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилаті (Х-101, «Калібр», Х-22) та чотири керовані авіаційні ракети (Х-59/Х-31П)», – написав Залужний у телеграм-каналі.

За його даними, силами та засобами зенітних ракетних військ ПС і протиповітряної оборони знищено 60 ворожих ракет.

«Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю», – упевнений Залужний.

Повітряні сили ЗС України зі свого боку повідомили в телеграм-каналі: «Особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту -95МС».

За їхніми даними, пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» із акваторії Чорного моря.

Декілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено з далеких бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря і чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 і Х-31П з літаків тактичної авіації окупантів, ймовірно, Су-35.

Там також зазначили, що під час масованого обстрілу в небі білорусі спостерігався політ літака далекого радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет «Кинжал».

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтовим містам зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував усім захисникам неба за бойову роботу, а особливо зенітно-ракетні підрозділи повітряного командування «Центр», що обороняють повітряний простір Київської області. «Саме на столицю України окупанти направили більше ракет», – зазначається у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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