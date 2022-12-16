У Куп’янському районі прокурори ексгумували труп чергової жертви збройної агресії рф

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

16 грудня у с. Курилівка на місцевому кладовищі прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції ексгумували труп 62-річної місцевої мешканки.

Встановлено, що 24 вересня жінка потрапила під артилерійський обстріл зс рф, коли йшла до сина. 30 вересня вона померла внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі дії проводились спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости