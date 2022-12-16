З танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: обстрілів зазнали 11 населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 16 грудня. 296 доба війни.

Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об’єктів енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка – Луганської.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости