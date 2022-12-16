Зарізав співмешканку та втік у Бєлгород: харківська поліція оголошує вбивцю у розшук

Зловмисник під час конфлікту завдав жінці не менше 18 ударів ножем. Після скоєння правопорушення нападник втік на територію держави-агресора.

Злочин стався 24 липня у селі Караван Харківського району. Між 41-річним чоловіком, який перебував у стані сп’яніння, та 51-річною жінкою виникла сварка. Колишній співмешканець кухонним ножем завдав постраждалій не менше 18 ударів. Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. Її тіло виявив сусід та повідомив до поліції.

Як з’ясували правоохоронці, 51-річний зловмисник після скоєння злочину втік до бєлгородської області. Найближчим часом його буде оголошено у розшук.

15 грудня слідчі відділу поліції №3 ХРУП №3 під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури заочно повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости