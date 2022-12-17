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Нічна кримська бавовна викликала нову хвилю тих, хто тікає з півострова

Нічна кримська бавовна викликала нову хвилю тих, хто тікає з півострова

Росіяни почали тікати з тимчасово окупованого Криму після того, як вночі там сталася чергова “бавовна”. Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Звуки вибухів було чути у Сімферополі та Бахчисараї. За версією так званої місцевої влади, сталися диверсії.

З приводу вибухів, які пролунали в Сімферополі, прокремлівські канали говорять про нібито «диверсію». Нібито були пошкоджені бензовози та російська військова техніка ворога.

Цієї ж ночі на прибічники рф знову активно стали тікати з Криму

Так, у Телеграм-каналі публікують відео, на якому на “кримському мосту” утворився затор з автівок на виїзд із півострова в бік росії.

У СтратКомі ЗСУ вказують, що росіяни “чомусь тікають із Криму”. “Увечері там була “бавовна”, а вже через деякий час рух на виїзд із півострова Кримським мостом було паралізовано”, – йдеться у повідомленні під відео.

Агентство Телевидения Новости

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