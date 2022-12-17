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Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню дівчину

Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню дівчину

16 грудня близько 21:50 до поліції надійшло повідомлення від мешканки Основ’янського району. Жінка розповіла, що її 15-річна донька пішла на день народження подруги та до теперішнього часу не повернулася.

Працівники поліції встановили, що дівчина знаходиться вдома у подруги та не хоче йти додому через сварку з матір’ю. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

З жінкою та дівчиною поліцейські провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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