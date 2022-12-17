У Харкові можливі аварійні відключення

​​ Станом на 17 грудня енергосистема України продовжує відновлюватись після 9 ракетного удару ворога. Триває процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності. Теплоелектростанції поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком. На енергооб’єктах, пошкоджених обстрілами, проводяться аварійно-відновлювальні роботи, повыдомляэ Укренерго

Дефіцит електроенергії в системі, через наслідки 9 ракетних атак, все ще є значним. Всім обленерго доведені ліміти споживання.

Стан електромереж по всій країні ускладнено через погодні умови: дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Звертаємо увагу, що режим надзвичайної ситуації, який було введено виключно для операцій на ринку електроенергії, відповідно до вимог “Правил ринку електроенергії», було завершено вчора о 19:15.

Наразі ринок електроенергії України працює в нормальному режимі. Але через дефіцит можливі не лише планові. но й аварійні відключення, продовження строков планових

Агентство Телевидения Новости