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Скоїв розбійний напад на літнє подружжя – поліцейські затримали жителя Чугуївщини

Скоїв розбійний напад на літнє подружжя – поліцейські затримали жителя Чугуївщини

Увечері 10 грудня в селі Стара Покровка невідомий у балаклаві зі зброєю в руках вдерся до будинку пенсіонерів. Нападник вдарив 70-річного чоловіка по голові та вимагав у літнього подружжя гроші.

Захищаючись, пенсіонер виштовхнув нападника з будинку та зачинив за ним двері. Зловмисник втік.

Поліцейські встановили, що до злочину причетний раніше судимий 29-річний чоловік. Його затримали на пероні залізничної станції в Чугуївському районі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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