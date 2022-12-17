Росія змінила місце запуску іранських дронів, бо вважає Крим вразливим – розвідка Британії

Росія занепокоєна вразливістю Криму, тому перенесла місце запуску іранських безпілотників до Краснодарського краю.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в суботу, пише “Європейська правда”.

“В останні дні активізувалася кампанія Росії щодо далекобійних ударів по критично важливій національній інфраструктурі України. Хвиля ударів в основному складалася з крилатих ракет повітряного та морського запуску, але майже напевно в них також брали участь надані Іраном БПЛА, які запускалися з Краснодарського краю Росії.

Раніше ці БПЛА запускалися здебільшого з території окупованого Криму”, – йдеться у зведенні.

Зміна місця запуску, ймовірно, пов’язана із занепокоєнням Росії щодо вразливості Криму, а також із зручністю поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії – Астрахані, додала британська розвідка.

Агентство Телевидения Новости