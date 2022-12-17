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“Чотирилапий Санта”: в Україні запускають благодійний проєкт для малозабезпечених власників тварин

“Чотирилапий Санта”: в Україні запускають благодійний проєкт для малозабезпечених власників тварин

В Україні запустили благодійний проєкт “Чотирилапий Санта” для підтримки кормом тварин малозабезпечених власників. 

Корм і смаколики для домашніх улюбленців можуть отримати:

пенсіонери;люди, які втратили роботу;ВПО, які евакуювалися разом із тваринами;сімʼі військових і багатодітні родини, де є домашні тварини.

Благодійна акція триватиме з 19 грудня 2022 року по 19 січня 2023. Щоб долучитися треба заповнити Google-форму.

Агентство Телевидения Новости

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