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В Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС

В Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС

В області окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального. Протягом доби – без постраждалих, повідомили в ХОВА.

У селищі Гракове в Чугуївському районі підірвався на міні 32-річний працівник ДСНС, у тяжкому стані госпіталізований до лікарні.

Окупанти на Харківщині замінували величезну кількість територій, процес розмінування триває щодня. Із вересня піротехніки знищили майже 47 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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