В квартирі на Салтівці вибухнули газові балони: постраждала дитина

За добу з 17 по 18 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – чергування;

5 – інші виїзди.

Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.

За минулу добу на пожежах, що трапилась з побутових причин постраждало двоє людей. Події трапились у Салтівському районі Харкова та Чугуївському районі області. Також вогнеборці евакуювали 10 чоловік на пожежі, що трапилась в Основ’янському районі.

О 12:50 по пр-ту Тракторобудівників, 94-в м. Харкова в квартирі на 10-му поверсі 16-ти поверхового житлового будинку стався вибух 2-х газових балонів по 200 г без подальшого загоряння. Внаслідок цього постраждав хлопчик 2020 року народження. Він отримав опіки 1-го ступеню правого передпліччя та був доставлений до опікового центру. Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій знаходились балони, після чого й стався вибух.

Також рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 3 рази надавали допомогу водіям вантажівок та автомобілю швидкої невідкладної медичної допомоги, які не могли подолати складні ділянки доріг.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 218 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости