Новий графік відключень від Харківобленерго на наступний тиждень

Графік на новий тиждень грудня, з 19 до 25 грудня оприлюднили на сайті Харківобленерго.

Стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго. Тому графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх. Внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес у кожній з черг може змінюватись.

У графіку погодинних відключень – 12 черг:

▪️ 1 черга 18:00 – 21:00;

▪️ 2 черга 19:00 – 22:00;

▪️ 3 черга 07:00 – 10:00;

▪️ 4 черга 08:00 – 11:00;

▪️ 5 черга 09:00 – 12:00;

▪️ 6 черга 10:00 – 13:00;

▪️ 7 черга 11:00 – 14:00;

▪️ 8 черга 12:00 – 15:00;

▪️ 9 черга 13:00 – 16:00;

▪️ 10 черга 14:00 – 17:00;

▪️ 11 черга 15:00 – 18:00;

▪️ 12 черга 17:00 – 20:00.

Дізнатися, коли відбуватимуться відключення, можна на сайті Харківобленерго або за посиланням https://kharkiv.energy-ua.info/

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