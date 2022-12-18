Російські атаки на Харківщині за добу: правоохоронці фіксують наслідки

Під прицілом військових рф опинилися населені пункти на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.

Інформація про пошкоджені приватні будинки надійшла від жителів міста Вовчанська.

Населені пункти на Куп’янщині зазнали обстрілів з танків та усього спектру артилерії.

Загиблих та поранених внаслідок ворожих дій агресора не зафіксовано.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею «порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

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