В Харкові вп’яте запустили систему опалення

Після масованої атаки на енергетичну систему України колектив КП «Харківські теплові мережі» вп‘яте запустив систему опалення міста.

Весь колектив теплових мереж цілодобово працював над стабілізацією та відновленням роботи систем теплопостачання міста, повідомили на підприємстві. Вдалося оперативно локалізувати та усунути понад 50 дефектів на мережах.

Наразі всі котельні та ТЕЦ вийшли на зимовий гідравлічний режим, триває процес розповітрення по окремих стояках згідно заявкам служби 1562.

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