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У селі на Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні

У селі на Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні

За даними слідства, 15 грудня у с. Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих чоловіків 50 та 52 років пішли шукати худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців: тривали пошуки з використанням дрону.

18 грудня чоловіків знайшли мертвими: вони підірвались на міні, залишеній окупантами.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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