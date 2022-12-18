В Куп’янському районі окупанти обстріляли лікарню: поранення отримав фельдшер

Окупанти вчергове вдарили по Куп’янщині: сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт Ківшарівка поранений 31-річний фельдшер, чоловік отримав осколкові поранення, медику надали необхідну допомогу.

Є руйнування лікарні, вибиті вікна, повідомили в ХОВА.

Нагадаємо, протягом доби окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах прикордонних районів області, зокрема: Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна та ін. На Куп’янському напрямку під вогнем росіян були райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального.

Агентство Телевидения Новости