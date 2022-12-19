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Ворог застосував проти мирного населення міномети та ствольну артилерію:  поліція відкрила кримінальні провадження

Ворог застосував проти мирного населення міномети та ствольну артилерію:  поліція відкрила кримінальні провадження

Протягом минулої доби ворог застосував проти мирного населення міномети та ствольну артилерію.

Вдень армійці рф обстріляли місто Вовчанськ.

Снаряд розірвався поблизу житлового будинку, ударна хвиля вибила вікна та пошкодила гараж.

Через мінометні обстріли села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень три приватних будинки, господарчі споруди, автомобілі, сільгосптехніка.

У смт Ківшаровка осколкових поранень зазнав 31-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою після артобстрілу міської лікарні.

В смт Дворічна в результаті вибуху ворожого снаряду сталося загоряння господарчої споруди.

Відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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