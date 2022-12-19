Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:54
Просмотров: 66

Ще двоє мешканців Куп‘янщини підозрюються у колабораціонізмі

Ще двоє мешканців Куп‘янщини підозрюються у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області викрито 37-річного чоловіка та 40-річну жінку, які підозрюються  у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець м. Куп‘янськ у червні за пропозицією окупантів обійняв посаду «и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела» у так званій «ВГА Купянского района». Він охороняв псевдоадміністрацію спільно з бойовиками «ЛНР».

Друга підозрювана – 40-річна мешканка смт Шевченкове – зайняла псевдопосаду соціального працівника «Територіального центру соціального обслуговування», створеного російськими загарбниками. Колаборантка збирала паспортні дані місцевих та передавала їх «керівництву».

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 