Ще двоє мешканців Куп‘янщини підозрюються у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області викрито 37-річного чоловіка та 40-річну жінку, які підозрюються у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканець м. Куп‘янськ у червні за пропозицією окупантів обійняв посаду «и. о. старшего инспектора административно-хозяйственного отдела» у так званій «ВГА Купянского района». Він охороняв псевдоадміністрацію спільно з бойовиками «ЛНР».

Друга підозрювана – 40-річна мешканка смт Шевченкове – зайняла псевдопосаду соціального працівника «Територіального центру соціального обслуговування», створеного російськими загарбниками. Колаборантка збирала паспортні дані місцевих та передавала їх «керівництву».

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости