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Відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час, – Укренерго

Відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час, – Укренерго

Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень  в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві.  Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

Попри всі пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

Агентство Телевидения Новости

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