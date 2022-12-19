На Харківщині затримали старосту села, який співпрацював з окупантами

Досудовим розслідуванням встановлено, що староста одного з сіл Куп’янського району пішов на співпрацю з російськими загарбниками та встиг побудувати собі «кар‘єру».

У квітні окупанти «перепризначили» його на посаду «старосты», яку він обіймав до початку вересня.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру старості одного з населених пунктів Куп‘янського району за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости