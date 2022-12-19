В ДСНС показали наслідки ворожих обстрілів у столиці

19 грудня з 04:46 до оперативно-координаційного центру Головне управління ДСНС України у м.Києві надходили повідомлення про вибухи у столиці.

Внаслідок ворожих обстрілів, у 2-х районах столиці — Шевченківському та Солом’янському, сталося падіння уламків на відкриту територію. Рятувальники здійснили обстеження території та гасіння тліючих уламків.

Також о 05:02 надійшло повідомлення, що в результаті обстрілу є пошкодження об‘єкту критичної інфраструктури, на місці виникла пожежа.

Пожежу було локалізовано о 07:27 на площі 150 кв.м та о 07:40 – ліквідовано.

До гасіння пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 43 чоловік особового складу.

Загалом на виклики по ліквідації наслідків обстрілів задіювалось 12 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 58 чоловік особового складу.

Кількість поранених унаслідок нічної атаки дронів на Київщину зросла до трьох. Пошкоджені щонайменше 9 будинків, уламки збитих безпілотників знайшли та оглянули у двох районах області, повідомляє Громадське із посиланням на очільника поліції Київщини Андрія Нєбитова.

Агентство Телевидения Новости