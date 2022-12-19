Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:29
Просмотров: 84

Невдячний друг: прокурори домоглися покарання для чоловіка, який обікрав свого знайомого

Невдячний друг: прокурори домоглися покарання для чоловіка, який обікрав свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори довели, що у вересні 2022 року обвинувачений, який мешкав у свого знайомого в с. Кочетівка, вирішив «віддячити» за прихисток, обікравши його. Здобиччю крадія стали запчастини до трактора, критично важливі для збору врожаю у розпал сезону.

14 грудня суддя Зачепилівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок, яким чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 