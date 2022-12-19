Невдячний друг: прокурори домоглися покарання для чоловіка, який обікрав свого знайомого

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Зачепилівського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Прокурори довели, що у вересні 2022 року обвинувачений, який мешкав у свого знайомого в с. Кочетівка, вирішив «віддячити» за прихисток, обікравши його. Здобиччю крадія стали запчастини до трактора, критично важливі для збору врожаю у розпал сезону.

14 грудня суддя Зачепилівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок, яким чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости