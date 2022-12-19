Підприємці, які незаконно використовували ділянку на Сосновій горці, повернуть 4,5 млн гривень

Шевченківська окружна прокуратура Харкова домоглася стягнення до місцевого бюджету безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів у сумі понад 4,5 млн гривень.

Так, у 2019 році одним із харківських ТОВ набуто право власності на нежитлові будівлі по вул. Клочківській у м. Харкові, що розташовані на земельній ділянці загальною площею 1,5 га.

Разом з тим підприємством, в порушення вимог ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, вказана земельна ділянка використовувалася для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель без отримання правовстановлюючих документів на землю.

Вказанні порушення є підставою для стягнення відповідних коштів до місцевого бюджету.

Рішенням Господарського суду Харківської області було відмовлено в задоволені позовних вимог прокуратури.

Проте завдяки принциповій позиції прокуратури 15 грудня Східним апеляційним господарським судом задоволено позовні вимоги прокуратури щодо стягнення 4,5 млн гривень до місцевого бюджету в повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости