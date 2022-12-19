Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 107

Підприємці, які незаконно використовували ділянку на Сосновій горці, повернуть 4,5 млн гривень

Підприємці, які незаконно використовували ділянку на Сосновій горці, повернуть 4,5 млн гривень

Шевченківська окружна прокуратура  Харкова домоглася стягнення до місцевого бюджету безпідставно збережених коштів за використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів у сумі понад 4,5 млн гривень.

Так, у 2019 році одним із харківських ТОВ набуто право власності на нежитлові будівлі по вул. Клочківській у м. Харкові, що розташовані на земельній ділянці загальною площею 1,5 га.

Разом з тим підприємством, в порушення вимог ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, вказана земельна ділянка використовувалася для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель без отримання правовстановлюючих документів на землю. 

Вказанні порушення є підставою для стягнення відповідних коштів до місцевого бюджету.

Рішенням Господарського суду Харківської області було відмовлено в задоволені позовних вимог прокуратури. 

Проте завдяки принциповій позиції прокуратури 15 грудня Східним апеляційним господарським судом задоволено позовні вимоги прокуратури щодо стягнення 4,5 млн гривень до місцевого бюджету в повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 