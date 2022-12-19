В окупації залишаються три найбільші молочні підприємства Харківщини

У 13 господарствах Харківської області через обстріли зафіксовано загибель тварин.

Суттєвих втрат зазнало тваринництво на Харківщині, повідомляє медіа “Слобідський край”. За словами начальника відділу тваринництва та селекційно-племінної роботи департаменту агропромислового розвитку ХОВА Олександра Масюка, на деокупованих територіях та досі окупованій частині Дворічанської громади загалом перебувало понад 40 тваринницьких підприємств. Наразі три найбільші підприємства молочної галузі залишаються у тимчасовій окупації. У 14 господарствах внаслідок ворожих обстрілів є руйнування тваринницьких об’єктів, у 13 з них зафіксовано загибель тварин.

– Втрати продукції тваринництва у поточному році близько 50% – це молоко та м’ясо. Свинина – до 70% втрат, тому що найбільші свинокомплекси знаходилися в окупації та мають величезні втрати. У поголів’ї – це десятки тисяч загиблих тварин, а також зруйновані приміщення та вкрадене обладнання, – зауважує Олександр Масюк.

Суттєвих втрат зазнало і м’ясне птахівництво, два промислових комплекси знаходилися в окупації. Попри їх звільнення, говорити про відновлення роботи підприємств ще зарано. Єдина галузь, що не зазнала значних втрат у 2022 році – яєчне птахівництво.

– Від початку повномасштабного вторгнення галузь яєчного птахівництва галузь працює весь час. У порівняні з тогорічною кризою у галузі птахівництва, вони навіть наростили обсяги виробництва яєць, — зауважує Олександр Масюк.

Харківщина є центром наукового та племінного птахівництва України. Окрім проведення наукових досліджень, в регіоні зберігається унікальна колекція українських порід курей та індиків. За словами директора Державної дослідної станції птахівництва НААН України, доктора сільськогосподарських наук Олега Катеринича, попри розташування центра наукового птахівництва у безпосередній близькості до бойових дій – генофонд птиці не було втрачено.

– Це був великий виклик для нас і ми змогли забезпечити відносно належні нормальні умови утримання та годівлі птиці. У лютому-вересні інкубаційним яйцем вітчизняної птиці ми забезпечували 20 регіонів України. За прогнозами наступний рік для нас буде ще складнішим, фінансування суттєво обмежено. Першочергово наша задача зараз – зберегти науковий потенціал тих людей, які наразі з нами працюють, — зазначив Олег Катеринич.

Наразі підприємства тваринництва на Харківщині намагаються потроху вести облік втрат. Утім, досі немає відповідної методики, щоб повноцінно розпочати процес підрахунку збитків та недоотримання вигоди, щоб претендувати на відшкодування у майбутньому.

– У рослинництві можна трохи передихнути, почекати. Але тваринництво – це кропітка робота кожного дня – нагодувати, подоїти тощо. Дуже багато проблем створює відсутність електроенергії. Доводиться запускати електрогенератори, – розповів виданню «Слобідський край» керівник ПСП ім. Фрунзе Іван Глянь (підприємство базується в Красноградському районі).

Підприємства, що вийшли з окупації, поступово починають відновлювати діяльність та звітувати. Утім, доставка кормів та ветеринарних препаратів, а також вивезення та реалізація їхньої продукції з деокупованих територій дуже ускладнена. Щоб перетнути умовний коридор необхідні спеціальні пропуски.

– Дуже важкий та сумний рік. Усі наші поля, тваринництво зараз знаходяться під тимчасово окупацією по той бік Осколу. Про збитки нічого сказати не можу. Наразі не знаю, що буде далі. Допомагаємо іншим, чим можемо і чекаємо звільнення наших територій, – розповів виданню «Слобідський край» аграрій з Куп’янського району Василь Акулов.

Агентство Телевидения Новости