Харковом шириться грипп

У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 923 особи, з них 42% – діти до 17 років.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я з посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Зокрема, упродовж минулого тижня було зареєстровано 126 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З урахуванням цього у місті зафіксовано зростання захворюванності на грип та ГРВІ на 18,9%.

Водночас у департаменті зауважили, що показник захворюваності становить 65,3 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 84,3% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Також там повідомили, що минулого тижня було госпіталізовано 103 особи, 17 з яких – діти.

Агентство Телевидения Новости